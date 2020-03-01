2020-03-01T22:50:47+03:00
В мире

В США сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса

Специалисты NASA частично связали это со снижением экономической активности в стране
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавирусаВ США сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Специалисты NASA зафиксировали снижение уровня загрязнение воздуха в Китае. В США это частично связывают с распространением нового коронавируса.

- Если свидетельства того, что это изменение по крайней мере частично связано со снижением экономической активности в результате вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. - сказано в официальном заявлении NASA.

Сначала снижение уровня выбросов было зафиксировано в городе Ухань, где и началось распространение коронавируса Фото: NASA

Сначала снижение уровня выбросов было зафиксировано в городе Ухань, где и началось распространение коронавирусаФото: NASA

Ранее специалисты опубликовали две схемы, на которых отображены данные о загрязнении, полученные спутниками. На первом изображении фиксируется ситуация с 1 по 20 января, до того как власти КНР начали вводить меры карантина. А вторая - с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже действовали.

Так, сначала снижение уровня выбросов было зафиксировано в городе Ухань, где и началось распространение коронавируса. Затем уменьшение уровня загрязнения воздуха стало заметно над территорией всего Китая.

- В этом году снижение уровня [загрязнения] намного более значительное, чем в прошлые годы, и длится оно дольше, - уточнили в NASA.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже выяснилось, что она была вызвана коронавирусом, который всего за несколько дней распространился за пределы Китая. Сейчас вспышки заболевания зафиксировали более. чем в 50 странах мира.

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 86 982 человек. При этом, почти половина из них, 42 138, уже вылечились и были выписаны из больниц. Число летальных случаев во всех странах выросло до 2979.

Китайский таксист защищается от коронавируса посредством пузыря из пластика.Вспышку нового типа коронавируса, начавшуюся в Китае в декабре, ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение

ИСТОЧНИК KP.RU

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