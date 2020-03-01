Китайский коронавирус, последние новости на 1 марта 2020: Россиянам посоветовали не выезжать за границу

Число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 86 982 человек. При этом, почти половина из них, 42 138, уже вылечились и были выписаны из больниц. Число летальных случаев во всех странах выросло до 2979.

Мы собрали последние новости о распространении коронавируса на 1 марта 2020 года.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за распространения коронавируса. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула: "Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763728" frameborder="0"></iframe> Попова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок за границу из-за коронавируса.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять пассажиров международных рейсов на наличие коронавируса. С начала года через проверки прошли более 3 миллионов человек.

Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров в аэропорту ШереметьевоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, пассажир с подозрением на коронавирус был выявлен на рейсе "Москва-Пекин" - правда, уже в Китае. Он и другие пассажиры, а также экипаж доставлены в специальное учреждение для прохождения диагностики. Напомним, что после введения ограничений между Россией и Китаем осталось лишь несколько регулярных рейсов из московского "Шереметьево".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763734" frameborder="0"></iframe> Пассажир с подозрением на коронавирус на рейсе Москва-Пекин.

Тест на наличие заболевания можно пройти и во всех регионах России: их результаты, в случае возникновения подозрения, будет перепроверять центр "Вектор".

Между тем, в остальном мире коронавирус продолжает распространяться. В Италии число заболевших перевалило за тысячу. Весь мир обеспокоила новость о том, что опасный вирус подцепил и Папа Римский Франциск. Понтифик уже четвертый день отменяет все публичные выступления и службы из-за недомогания. К счастью, новость про коронавирус у папы оказалась фейком: у Франциска обычная простуда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

А в Бразилии ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса, обнаруженного у первого пациента из этой страны. Он оказался отличным от "уханьского" вируса.

Коронавирус продолжает оказывать и сильнейшее влияние на экономику. Треть заводов в Китае до сих пор не возобновили работу: вместе с экспертами мы разбирались, как это повлияет на цены и ассортимент российских магазинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Китайский коронавирус, последние новости на 29 февраля 2020: ВОЗ подняла уровень опасности до максимального

Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана "очень высокой" (подробности)