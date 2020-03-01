Китайский коронавирус, последние новости на 1 марта 2020: Россиянам посоветовали не выезжать за границу
Число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 86 982 человек. При этом, почти половина из них, 42 138, уже вылечились и были выписаны из больниц. Число летальных случаев во всех странах выросло до 2979.
Мы собрали последние новости о распространении коронавируса на 1 марта 2020 года.
Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за распространения коронавируса. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула: "Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации".
Попова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок за границу из-за коронавируса.
Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять пассажиров международных рейсов на наличие коронавируса. С начала года через проверки прошли более 3 миллионов человек.
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров в аэропорту ШереметьевоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кстати, пассажир с подозрением на коронавирус был выявлен на рейсе "Москва-Пекин" - правда, уже в Китае. Он и другие пассажиры, а также экипаж доставлены в специальное учреждение для прохождения диагностики. Напомним, что после введения ограничений между Россией и Китаем осталось лишь несколько регулярных рейсов из московского "Шереметьево".
Пассажир с подозрением на коронавирус на рейсе Москва-Пекин.
Тест на наличие заболевания можно пройти и во всех регионах России: их результаты, в случае возникновения подозрения, будет перепроверять центр "Вектор".
Между тем, в остальном мире коронавирус продолжает распространяться. В Италии число заболевших перевалило за тысячу. Весь мир обеспокоила новость о том, что опасный вирус подцепил и Папа Римский Франциск. Понтифик уже четвертый день отменяет все публичные выступления и службы из-за недомогания. К счастью, новость про коронавирус у папы оказалась фейком: у Франциска обычная простуда.
Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе
А в Бразилии ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса, обнаруженного у первого пациента из этой страны. Он оказался отличным от "уханьского" вируса.
Коронавирус продолжает оказывать и сильнейшее влияние на экономику. Треть заводов в Китае до сих пор не возобновили работу: вместе с экспертами мы разбирались, как это повлияет на цены и ассортимент российских магазинов.
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Китайский коронавирус, последние новости на 29 февраля 2020: ВОЗ подняла уровень опасности до максимального
Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана "очень высокой" (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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