В столице Мексики из-за коронавируса могут отменить все многолюдные мероприятия
Власти Мехико объявили, что примут такие меры, если число заболевших будет расти
Жители Мехико в маскахФото: REUTERS
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В мексиканской столице Мехико, где накануне было выявлено несколько случаев заражения «китайским» коронавирусом COVID-19, могут отменить все многолюдные мероприятия. Об этом на специальной пресс-конференции в воскресенье объявила глава городского правительства Клаудия Шейнбаум.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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