В столице Мексики из-за коронавируса могут отменить все многолюдные мероприятия

2 Март 2020 2020-03-02T02:47:28+03:00

Власти Мехико объявили, что примут такие меры, если число заболевших будет расти

Изменить размер текста: A A

В мексиканской столице Мехико, где накануне было выявлено несколько случаев заражения «китайским» коронавирусом COVID-19, могут отменить все многолюдные мероприятия. Об этом на специальной пресс-конференции в воскресенье объявила глава городского правительства Клаудия Шейнбаум.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU