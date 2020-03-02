2020-03-02T02:47:28+03:00
В мире

В столице Мексики из-за коронавируса могут отменить все многолюдные мероприятия

Власти Мехико объявили, что примут такие меры, если число заболевших будет расти
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Жители Мехико в маскахЖители Мехико в маскахФото: REUTERS
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В мексиканской столице Мехико, где накануне было выявлено несколько случаев заражения «китайским» коронавирусом COVID-19, могут отменить все многолюдные мероприятия. Об этом на специальной пресс-конференции в воскресенье объявила глава городского правительства Клаудия Шейнбаум.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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