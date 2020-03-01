2020-03-02T00:13:41+03:00
В мире

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

За сутки в 58 странах мира ВОЗ зафиксировала 1160 новых случаев заболевания
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по мируКоронавирус COVID-19 продолжает распространяться по мируФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Китайский» коронавирус COVID-19 продолжает «завоевывать» новые территории. Число людей, подцепивших эту опасную инфекцию за пределами КНР, к вечеру воскресенья, 1 марта, превысило семь тысяч. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 1160 новых случаев заражения уже в 58 странах (помимо Китая), общее число заболевших возросло до 7169, 104 из них скончались от пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус. За день умерли 18 человек.

В ежедневном отчете Организации отмечается, что впервые подтверждены случаи заражения коронавирусом еще в Азербайджане, Ирландии, Катаре, Монако и Эквадоре.

Между тем, первого инфицированного зафиксировали в Шотландии. Заразившийся, как и в случаях с Люксембургом и Ирландией, тоже прибыл из Италии. Кроме того, как писал сайт kp.ru, зараженный коронавирусом мужчина прилетел из Ирана в Армению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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