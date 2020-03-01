Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

1 Март 2020 2020-03-02T00:13:41+03:00

За сутки в 58 странах мира ВОЗ зафиксировала 1160 новых случаев заболевания

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«Китайский» коронавирус COVID-19 продолжает «завоевывать» новые территории. Число людей, подцепивших эту опасную инфекцию за пределами КНР, к вечеру воскресенья, 1 марта, превысило семь тысяч. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 1160 новых случаев заражения уже в 58 странах (помимо Китая), общее число заболевших возросло до 7169, 104 из них скончались от пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус. За день умерли 18 человек.

В ежедневном отчете Организации отмечается, что впервые подтверждены случаи заражения коронавирусом еще в Азербайджане, Ирландии, Катаре, Монако и Эквадоре.

Между тем, первого инфицированного зафиксировали в Шотландии. Заразившийся, как и в случаях с Люксембургом и Ирландией, тоже прибыл из Италии. Кроме того, как писал сайт kp.ru, зараженный коронавирусом мужчина прилетел из Ирана в Армению.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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ИСТОЧНИК KP.RU