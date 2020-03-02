2020-03-02T08:47:08+03:00
Экономика

Россияне стали экономить на покупках в интернете

Средний чек сократился на 17% до 7,5 долларов
Елена АКИМОВА
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Россияне стали экономить на покупках в интернет-магазинахРоссияне стали экономить на покупках в интернет-магазинахФото: Анастасия Осипова
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Россияне стали экономить на покупках в интернет-магазинах. За последние пять лет средний чек на сделки в иностранных торговых точках сократился на 17%: с 18 до 7,5 долларов, а в российской рознице на 13%: с 3,6 до 2,6 тысяч рублей. При этом суммарный объем рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41% — до $19,1 млрд. Об этом свидетельствуют цифры, приведенные в отчете Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).

Президент ассоциации Александр Иванов пояснил, что чаще всего на российских площадках покупают одежду, бытовые товары и электронику. А на иностранных - аксессуары для мобильных телефонов, мелкие товары для дома (например, для кухни) и тоже одежду.

Больше всего посылок в Россию едет из Китая (54%), Евросоюза (22%) и США (11%). В основном, за рубежом граждане берут товары на сумму менее 22 евро.

Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, по данным экспертов, в ритейле средний чек в 2017 году составлял 585 рублей, а в 2019-м — 518 рублей.

— Потребители стали покупать меньше, но ходить в магазины чаще. Это обусловлено как отсутствием роста реальных денежных доходов, так и изменением потребительских предпочтений, — пояснил он.

Ранее эксперты рассказали, как безопасно совершать покупки в интернете и не стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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