Не пробовали и не собираемся: 60 процентов россиян не признают соевое мясо

2 Март 2020 2020-03-02T09:12:33+03:00

60 процентов россиян не пробовали и не планируют пробовать заменители мяса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Аналитический центр НАФИ выяснил отношение россиян к заменителям мяса. Оказалось, что большинство (60%) не пробовали их и не собираются. Треть респондентов готова включать растительные колбасы и котлеты в свой рацион, но только если это окажется полезным для здоровья. А пятая часть опрошенных опирается на цену, выбирая продукт.

Только 2% респондентов заявили, что полностью перешли на растительное мясо и не планируют возвращаться к животным белкам. А 14% время от времени заменяют мясные продукты соевыми.

Потребление мяса в России стабильно на высоком уровне – на человека в год приходится 73-75 кг.

- При этом во многих странах отмечается сокращение, например в Германии или США. Мясо начинают заменять и этот сегмент рынка развивается крайне активно, - рассказала «Известиям» директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.

Тем не менее мясозаменители в России пока не получили широкого распространения и только появляются в ресторанах быстрого питания

— Наша продуктовая корзина составлена так, что люди получают основной белок из молока. На человека в год предусмотрено 240 кг молока. И это при том, что у нас 40% населения страдает непереносимостью лактозы. Даже президент заявил, что нужно делать акцент на рыбу и мясо. В сутки человек должен съедать 70 г полноценного белка, а в рационе вегетарианцев такого нет, - считает врач-диетолог Алексей Ковальков.

Ранее эксперты поделились, что сегодня оказывается в колбасе, вместо мяса. Масштабы фальсификата в торговых сетях могут удивить кого угодно.

Тем временем экологи предупреждают, что рост производства мяса и молока вредит озоновому слою земли. Животноводство - один из главных источников углекислого газа, загрязняет воду и почву. Да и вообще мясом и молоком все растущее население земли не накормить, нужно переходить на альтернативные продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU