Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 5 марта, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее администрация турецкого лидера сообщила о том, что Эрдоган подтвердил свои планы прибыть в Россию 5 марта.
- Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта, - сказано в сообщении.
Сайт kp.ru сообщал о намерении Эрдогана посетить российскую столицу. Главы двух государств намерены обсудить ситуацию, которая складывается в сирийской провинции Идлиб.
28 февраля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонное переговоры по инициативе турецкой стороны. Представители Кремля сообщили, что оба лидера выступили за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки в Сирии и обсудили возможность встречи в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU