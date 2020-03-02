Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта

2 Март 2020 2020-03-02T12:54:02+03:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 5 марта, чтобы провести переговоры с президентоv России Владимиром Путиным Фото: REUTERS

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 5 марта, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее администрация турецкого лидера сообщила о том, что Эрдоган подтвердил свои планы прибыть в Россию 5 марта.

- Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта, - сказано в сообщении.

Сайт kp.ru сообщал о намерении Эрдогана посетить российскую столицу. Главы двух государств намерены обсудить ситуацию, которая складывается в сирийской провинции Идлиб.

28 февраля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонное переговоры по инициативе турецкой стороны. Представители Кремля сообщили, что оба лидера выступили за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки в Сирии и обсудили возможность встречи в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU