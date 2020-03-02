2020-03-02T12:54:02+03:00
Политика

Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта

Визит президента Турции подтвердила его администрация
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 5 марта, чтобы провести переговоры с президентоv России Владимиром ПутинымПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 5 марта, чтобы провести переговоры с президентоv России Владимиром ПутинымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 5 марта, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее администрация турецкого лидера сообщила о том, что Эрдоган подтвердил свои планы прибыть в Россию 5 марта.

- Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта, - сказано в сообщении.

Сайт kp.ru сообщал о намерении Эрдогана посетить российскую столицу. Главы двух государств намерены обсудить ситуацию, которая складывается в сирийской провинции Идлиб.

28 февраля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонное переговоры по инициативе турецкой стороны. Представители Кремля сообщили, что оба лидера выступили за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки в Сирии и обсудили возможность встречи в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горячий обед для школьников в среднем будет обходиться государству в 60 рублей
Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта
В Ухане частично закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом
Эксперт объяснил, почему нельзя снижать нештрафуемый порог скорости
Российский летчик Ярошенко все-таки дождался медпомощи в тюрьме США
Президент Международной федерации хоккея не видит смысла в проведении чемпионата мира без зрителей
Врачи рассказали, как продукты полезно есть на ночь
Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью
Названы регионы России с самой высокой смертностью
Российские миллиардеры потеряли почти $30 миллиардов с начала года
В России пока не собираются отказываться от иностранных рабочих из-за коронавируса
Первый иранский чиновник скончался от коронавируса
Родителей, приучающих детей к веганству, предлагают наказывать
Мишустин поручил учесть связанные с коронавирусом риски в новом бюджете
На ЕГЭ будут применять технологии, которые помогут определить кто списывает
У летевшего через Москву пассажира подтвердился коронавирус
СК России возбудил дело в отношении украинских полицейских и прокуроров
Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Подписи Родченкова в документах по делу российских биатлонисток были подделаны
В Израиле проводятся третьи за год парламентские выборы
Путин поздравил Горбачёва с днём рождения
Путин: российские гиперзвуковые комплексы позволяют сохранять баланс сил
Путин: Россия делает так, что никому в голову не приходит воевать с ней
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком
В Лосино-Петровском на ребенка упал телевизор: малыш оказался в больнице
Опубликовано видео с места захвата заложников неизвестным в Маниле
Названы отрасли, где чаще всего регистрируют банкротов
Не пробовали и не собираемся: 60 процентов россиян не признают соевое мясо