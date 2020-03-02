CAS потребовал от МОК в течение суток объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток

2 Март 2020 2020-03-02T15:12:42+03:00

CAS рассмотрела заявление адвокатов российских биатлонисток о том, что подписи в документах Международного олимпийского комитета (МОК) поддельны. Суд требует, чтобы МОК в течение суток предоставил объяснения по этому вопросу. Фото: REUTERS

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Панель арбитров спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрела заявление адвокатов российских биатлонисток о том, что подписи в документах Международного олимпийского комитета (МОК) поддельны. Суд требует, чтобы МОК в течение суток предоставил объяснения по этому вопросу.

CAS 2 марта начал рассмотрение апелляции Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые оспорили санкции МОК более двух лет назад. Ан суде адвокат российских спортсменок Алексей Панич сказал, что подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова, которые являются основными доказательствами дела, являются подделкой. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что биатлонистки завершили свою профессиональную карьеру в ноябре 2017 года. МОК пожизненно дисквалифицировал их и аннулировал серебрянные медали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК, их результаты были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина на Играх в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

ИСТОЧНИК KP.RU