Путин внёс на рассмотрение поправку в Конституцию о признании брака союзом мужчины и женщины
Ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции президент России Владимир Путин внёс поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, а также руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.
Вице-спикер рассказал, что в последний день принятия поправок в Конституцию российский лидер внёс в Госдуму свои предложения, которые изложены на 24 страницах, в том числе внесено «предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины».
Напомним, закрепить в главном документе страны понятие институт брака как отношения между мужчиной и женщиной предложил вице-спикер Госдумы. Тогда Толстой отметил, что в России не готовы принять европейские ценности и европейские нормы, по которым разрешены однополые браки.
ИСТОЧНИК KP.RU