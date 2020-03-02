Автор книги «Старик, читавший любовные романы» Луис Сепульведа болен коронавирусом

2 Март 2020 2020-03-02T23:12:48+03:00

Жена чилийского писателя и кинорежиссера также находится под наблюдением врачей

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Диагноз коронавирус нового типа подтвердился у чилийского писателя, кинорежиссера и правозащитника Луиса Сепульведа.

Как сообщает телеканал CNN Chile, автор книги «Старик, читавший любовные романы» доставлен в больницу вместе с его женой, поэтессой Кармен Яньес, которая также находится под наблюдением врачей.

На прошлой неделе писатель принял участие в литературном фестивале Correntes d'Escritas в Португалии. После чего вместе с женой провел несколько дней в городе Хихон и вернулся в Испанию, где у него обнаружили симптомы заболевания.

Среди известных произведений Луиса Сепульведы - «Невстречи» «История одной очень медленной улитки, или как важно быть собой», «Мама-кот», «История пса по имени Верный», а также фильм «Нигде».

На данный момент подтверждено по меньшей мере 89 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Жертвами заболевания стали более трех тысяч человек, излечились - более 45 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU