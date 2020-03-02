КНДР осуществила запуск двух снарядов в сторону Японского моря

2 Март 2020 2020-03-02T08:07:30+03:00

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КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Согласно данным ведомства, старт был произведен из города Вонсан. Это первый пуск северокорейцев с начала 2020 года. В конце 2019-го лидер республики Ким Чен Ын обещал в скором времени представить новое стратегическое вооружение, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что объявление было сделано прямо накануне новогодней ночи 31 декабря. Глава КНДР обвинил США во враждебных действиях, усилении ядерной угрозы и шантаже. Он заявил, что "наглые Соединенные Штаты злоупотребляют корейско-американским диалогом для своих недобрых целей".

В Пхеньяне тогда сообщили о намерении принять "шоковые меры", чтобы не допустить страданий своего народа.

ИСТОЧНИК KP.RU