2020-03-03T07:33:58+03:00
Политика

Лишь бы не Трамп: снявшийся с выборов Буттиджич поддержал Байдена

Политик заявил, что участвовал в избирательной гонке лишь с целью сплочения граждан США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший мэр американского города Саут-Бенд штата Индиана Пит Буттеджадж решил отказаться от участия в выборах лидера США и поддержал кандидатуру экс-вице-президента Джозефа Байдена, который баллотируется от Демократической партии.

Политик сообщил о своих планах вечером в понедельник, 2 марта, на митинге в Далласе. Вместе с ним в выступлении участвовал сам Джозеф Байден.

Буттеджадж подчеркнул, что ставил главной целью сплочение американского народа, который смог бы "победить" действующего президента Дональда Трампа и "выиграть эпоху для ценностей, которые мы разделяем".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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