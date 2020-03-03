Лишь бы не Трамп: снявшийся с выборов Буттиджич поддержал Байдена
Бывший мэр американского города Саут-Бенд штата Индиана Пит Буттеджадж решил отказаться от участия в выборах лидера США и поддержал кандидатуру экс-вице-президента Джозефа Байдена, который баллотируется от Демократической партии.
Политик сообщил о своих планах вечером в понедельник, 2 марта, на митинге в Далласе. Вместе с ним в выступлении участвовал сам Джозеф Байден.
Буттеджадж подчеркнул, что ставил главной целью сплочение американского народа, который смог бы "победить" действующего президента Дональда Трампа и "выиграть эпоху для ценностей, которые мы разделяем".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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