В Москве вооруженные мужчины похитили 20 тонн масла на 7,5 млн рублей

3 Март 2020 2020-03-03T09:05:39+03:00

Один из задержанных в отделе полиции Фото: скриншот с видео

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В Москве вооруженные мужчины похитили 20 тонн сливочного масла общей стоимостью более 7,5 миллиона рублей. В рамках уголовного дела о разбое были задержаны три человека - всех их подозревают в совершении преступления.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с заявлением в органы обратился представитель компании по производству молочной продукции. Он рассказал, что вместе с коллегами должен был передать товар клиенту.

Встречу назначили возле одного из магазинов на Ярославском шоссе. Однако в назначенном месте к продавцам подошли неизвестные и, угрожая пистолетами, сказали им сесть в машину. Представителей компании отвезли в лес и оставили там. Когда они смогли вернуться к грузовику, его двери уже были открыты, а масло пропало.

Позже полицейские задержали одного из подозреваемых в Москве, а двух его сообщников - в Подмосковье. Похищенный товар обнаружили в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов.

"В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое заключены под стражу", - приводятся слова Волк на сайте МВД.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее у 23-летнего московского следователя украли норковую шубу. Меховая одежка пропала из гардероба, пока женщина была в салоне красоты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764205" frameborder="0"></iframe> В Москве задержали подозреваемых в хищении 20 тонн сливочного масла.

ИСТОЧНИК KP.RU