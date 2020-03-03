Самолет рейса Москва-София вернулся в "Шереметьево" из-за неисправности

3 Март 2020 2020-03-03T13:31:00+03:00

На борту лайнера сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей

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Самолет рейса Москва-София вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Этот случай стал уже как минимум четвертым по счету во вторник, 3 марта.

Сайт kp.ru писал, что этого нескольких российским лайнерам пришлось совершить непредвиденную посадку из-за анонимных сообщений о минировании и "отказа системы управления закрылками".

Лайнер развернулся, уже практически покинув территорию Белоруссии

В случае с самолетом рейса Москва-София причиной стал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей. Согласно данным портала flightradar24.сom, воздушное судно уже приземлилось в российской столице. Airbus A-320 развернулся в обратную сторону, находясь над территорией Белоруссии.

"Самолет благополучно приземлился в 12:39 мск. Отказ системы предупреждения о столкновении с землей стал причиной возвращения", - цитирует ТАСС источника в авиационных кругах.

ИСТОЧНИК KP.RU