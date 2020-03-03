2020-03-03T14:36:51+03:00
Общество

ВМФ России получит пять подводных лодок и девять кораблей

Также в 2020 году завершится заводской ремонт пяти судов
Юлия Кекова
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В нынешнем году объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна передать в пользование военно-морскому флоту России четыре атомных и одну дизель-электрическую подводные лодки. Об этом во вторник, 3 марта, на селекторном совещании в военном ведомстве сообщил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Военный деятель уточнил, что также ВМФ получит головные атомные подлодки "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные подлодки "Новосибирск" и "Князь Олег", а также дизельную субмарину "Волхов".

В состав ВМФ войдут и шесть боевых кораблей. Среди них фрегат "Адмирал Касатонов", боевые надводные военные корабли "Гремящий", "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов", десантный корабль "Петр Моргунов" и базовый тральщик "Яков Баляев". Еще три судна будут выполнять функции обеспечения. Кроме новой техники с заводского ремонта пяти кораблей вернуться в боевые ряды.

Ранее Шойгу объяснял, зачем России необходим мощный военный флот. По его мнению, растущее присутствие военных сил в Мировом океане возрастает. Присутствие российских средств вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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