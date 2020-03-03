Врач объяснила, какие угрозы здоровью несет аномально теплая зима и весна

3 Март 2020 2020-03-03T20:37:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшая зима стала аномально теплой. Весна, судя по всему, тоже обещает порадовать температурными режимами. Это не совсем хорошо, уверены медики. Высокие температуры в несвойственное время могут приводить к сбоям в работе организма.

Татьяна Романенко, терапевт и главный врач клиники «Твой доктор» объяснила, как погодные условия сказываются на здоровье.

- Такая теплая зима чрезвычайно комфортна для размножения бактерий и, в том числе, вирусов. Наша иммунная система ослаблена зимой и сейчас мы наиболее восприимчивы к инфекциям, в том числе вирусным, - рассказывает врач Пятому каналу.

Особенно опасна данная погода для людей с хроническими заболеваниями. В зоне риска те, кто имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, артериальным давлением и болезнями дыхательных путей.

- Теплая весна с одной стороны хорошо, но с другой, скорее всего, сдвинется сезон аллергий. Деревья и все растения начнут цвести практически разом. Сложности могут возникнуть и у тех, кто подвержен депрессиям, - рассуждает специалист.

Хорошей профилактикой любых заболеваний станут частые прогулки на свежем воздухе, правильное питание и употребление минимум чая и кофе.

Уходящая зима 2019/2020 в Москве стала самой теплой в истории метеонаблюдений, - поделилась с "КП" рекордными новостями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Средняя температура трех зимних месяцев превысила климатическую норму на 7,8 градуса. А что со снегом, вы и сами знаете. С декабря ждали сугробов, да так толком и не дождались. Синоптики прогнозируют, что весна будет столько же теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU