2020-03-03T20:37:59+03:00
Общество

Врач объяснила, какие угрозы здоровью несет аномально теплая зима и весна

У людей может развиваться аллергия, депрессия и регулярно встречаться вирусные инфекции
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Врач рассказала об опасности аномально теплой весныВрач рассказала об опасности аномально теплой весныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Минувшая зима стала аномально теплой. Весна, судя по всему, тоже обещает порадовать температурными режимами. Это не совсем хорошо, уверены медики. Высокие температуры в несвойственное время могут приводить к сбоям в работе организма.

Татьяна Романенко, терапевт и главный врач клиники «Твой доктор» объяснила, как погодные условия сказываются на здоровье.

- Такая теплая зима чрезвычайно комфортна для размножения бактерий и, в том числе, вирусов. Наша иммунная система ослаблена зимой и сейчас мы наиболее восприимчивы к инфекциям, в том числе вирусным, - рассказывает врач Пятому каналу.

Особенно опасна данная погода для людей с хроническими заболеваниями. В зоне риска те, кто имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, артериальным давлением и болезнями дыхательных путей.

- Теплая весна с одной стороны хорошо, но с другой, скорее всего, сдвинется сезон аллергий. Деревья и все растения начнут цвести практически разом. Сложности могут возникнуть и у тех, кто подвержен депрессиям, - рассуждает специалист.

Хорошей профилактикой любых заболеваний станут частые прогулки на свежем воздухе, правильное питание и употребление минимум чая и кофе.

Уходящая зима 2019/2020 в Москве стала самой теплой в истории метеонаблюдений, - поделилась с "КП" рекордными новостями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Средняя температура трех зимних месяцев превысила климатическую норму на 7,8 градуса. А что со снегом, вы и сами знаете. С декабря ждали сугробов, да так толком и не дождались. Синоптики прогнозируют, что весна будет столько же теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус выявлен у двух россиян в ОАЭ
В РПЦ рассказали, передается ли коронавирус через причастие
Борис Джонсон собирается уйти в декрет
Врач объяснила, какие угрозы здоровью несет аномально теплая зима и весна
Госавтоинспекция: смертность в результате ДТП в России снизилась на 7%
Эксперт оценил понижение ключевой ставки в США
В Сирии террористы атаковали город Саракеб
Сирийская армия сбила еще один турецкий ударный беспилотник
Врач объяснил, чем полезен пост
Минтруд будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину исполнилось 54 года
Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова
Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД
Синоптики рассказали о прогнозах на предстоящие праздники
Коронавирус у общавшихся с больным россиянином не выявили
Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год
Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России
Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой
Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру
Американцев заставляют платить за карантин
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина