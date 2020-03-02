Зима, которой не было: О чем говорят аномалии климата от Москвы до Антарктиды

5 САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РЕКОРДОВ ПОГОДЫ

Начнем с главного - с погодных рекордов, которыми удивила только что закончившаяся зима россиян, землян и даже пингвинов.

1. В Москве зима 2019/2020 стала самой теплой за все 140 лет, что ведутся наблюдения за погодой. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал температурную аномалию минувшей зимы просто невероятной:

- В Москве эта зима оказалась супертеплой. До сих пор оставался актуальным рекорд 59-летней давности: с 1 декабря 1960 по 29 февраля 1961 года средняя температура составила -2,8 градуса. Сейчас температура выше этого рекорда примерно на 2,5 градуса. Можно уверенно говорить, что такой теплой зимы еще долго не будет.

В Москве зима 2019/2020 стала самой теплой за все 140 лет, что ведутся наблюдения за погодой. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Почему такое удивление? Уж Вильфанд-то на своем посту рекордов зафиксировал столько, что спортивным судьям и не снилось. В том-то и дело. Обычно температурные рекорды перекрываются на десятые доли градуса. А сейчас сразу на два с половиной. Средняя температура трех зимних месяцев в столице впервые оказалась выше ноля, +0,6 градуса.

В конце февраля оттепель в Москве зашкаливала за климатические нормы на 10 - 12 градусов, погода стояла как в апреле.

Скорее всего, и на всей территории России прошедшая зима - самая теплая в истории. Но точные градусы метеорологи ещё подсчитывают.

2. В Европе та же история. Метеорологи Франции объявили зиму 2019/20 самой теплой с 1900 года. В феврале на Лазурном берегу местные жители и туристы наслаждались почти пляжной погодой, +20 градусов. И ни одного полярного вторжения с волнами холода, разводят руками в МетеоФранс. Обычно за зиму их бывает от двух до пяти.

3. Хельсинки и Осло пережили первую в историю зиму без снега - для северных стран, Финляндии и Норвегии, факт почти фантастический. Но - факт!

В Альпах горнолыжный сезон оказался сорван из-за теплой погоды, не спас даже искусственный снег.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. На крайнем юге нашей планеты тоже аномалии. В Антарктиде температура впервые превысила +20 градусов! Да, в южном полушарии сейчас лето, но все же это покрытый льдом континент - и вдруг двадцать градусов жары.

Впрочем, во Всемирной метеорологической организации, где ведется Архив климатических экстремумов, пока официально засчитали не столь впечатляющую, но тоже удивительную для Антарктиды температуру +18,4 градуса. Такая теплынь стояла 6 февраля на аргентинской полярной базе Эсперанса. А достижение +20,75 градуса, зафиксированное на антарктическом острове Сеймур, ещё предстоит подтвердить - правильно ли измеряли, в порядке ли термометры и всё такое. Но сути это не меняет. У нас аномально теплая зима, на другом краю планеты небывало теплое лето.

5. В глобальном масштабе с температурными рекордами тоже всё в порядке. Январь-2020 стал самым теплым по средней температуре на Земле за 140 лет метеонаблюдений, отчитались в Национальной администрации атмосферы и океана США (NOAA). Уже 42 месяца подряд (то есть больше трех лет) температура на планете превышает климатические нормы.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Теперь всегда так будет?

С настоящей русской зимой можно попрощаться? В Москве больше не будет сугробов и морозов? А кто скучает - езжайте на зимние каникулы в Сибирь и на Кольский полуостров? Прогнозами с "КП" делится Алексей КОКОРИН, директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF России):

- В будущем чаще будут повторяться аномально теплые месяцы: такой же декабрь, как в 2019-м, оттепельные и почти бесснежные январи и феврали, как в 2020-м. Но именно отдельные месяцы. А чтобы все три зимних месяца подряд были рекордно теплыми, как сейчас, - это действительно уникальный случай и не будет повторяться часто. И уж тем более нельзя ожидать, что все зимы станут такими. Для климатологов это скорее точка отсчета. Теперь мы знаем, что может быть и так. Ведь во всех моделях и расчетах метеорологи опираются на наблюдения прошлых лет: какие наводнения уже случались, какие температуры… После этой аномальной зимы, думаю, многие перестали считать глобальное потепление чьей-то выдумкой и страшилками. Очевидно, что это реальность.

КТО ВИНОВАТ

Арктика или Атлантика?

Россию, да и Европу тоже, без нормальной зимы оставил Атлантический океан. Точнее, необычные процессы в атмосфере над ним, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Что случилось? Есть такая штука - Северо-Атлантическое колебание (САК). Чем больше разница в атмосферном давлении между Исландским минимумом (местом, где зарождаются атлантические циклоны) и Азорским максимумом (областью с высоким давлением в центральной части Атлантики), тем мощнее САК. В этом году колебание на удивление сильное. Воздушные массы из Атлантики (а они и несут оттепели) вылетали как из пушки и добирались не только до Европейской части России, как обычно, но и до Ямала, Красноярского края, Якутии и даже до Хабаровского края.

- Такого я не припомню, - констатирует Вильфанд.

У зарубежных климатологов есть и другой "подозреваемый" - Арктическая осцилляция. Упрощенно говоря, смена давления над полярными областями - высокое оно там либо низкое. Когда над макушкой планеты антициклон, то есть высокое давление, морозный воздух с севера проникает до умеренных широт, обеспечивая нам настоящие холодные зимы. Сейчас же атмосферное давление в Арктике было необычайно низким, и сохранялась такая ситуация очень долго.

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