2020-03-04T00:27:38+03:00
В мире

В Пентагоне признали, что США соперничают с Россией в Арктике

И оценили вероятность физического столкновения
Юлия САЛЬНИКОВА
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США владеют самым маленьким островом в АрктикеСША владеют самым маленьким островом в АрктикеФото: Александр БОЙКО
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Американцы оценили вероятность "физического столкновения" с Россией в Арктике. О соперничестве стран на совещании в Сенате рассказал исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон.

- Мы безусловно находимся в состоянии соперничества с Российской Федерацией, это не ставится под сомнение,- приводит его слова ТАСС.

Чиновник предсказал, как могут развиваться события в краткосрочной перспективе.

- Когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая,- сказал Андерсон.

В 2019 году американцы усиленно начали исследования Арктики. Их интересуют как природные ресурсы, так и вопросы быта, например, как доставляют в эти регионы воду, одежду. Свой интерес в США объяснили подготовкой к оказанию помощи на случай ЧС. При этом американцы владеют самым маленьким островом в Арктике. Но периодически из уст американских генералов звучат угрозы запретить России контролировать Арктику и северный морской путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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