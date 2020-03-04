В Пентагоне признали, что США соперничают с Россией в Арктике

4 Март 2020 2020-03-04T00:27:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Американцы оценили вероятность "физического столкновения" с Россией в Арктике. О соперничестве стран на совещании в Сенате рассказал исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон.

- Мы безусловно находимся в состоянии соперничества с Российской Федерацией, это не ставится под сомнение,- приводит его слова ТАСС.

Чиновник предсказал, как могут развиваться события в краткосрочной перспективе.

- Когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая,- сказал Андерсон.

В 2019 году американцы усиленно начали исследования Арктики. Их интересуют как природные ресурсы, так и вопросы быта, например, как доставляют в эти регионы воду, одежду. Свой интерес в США объяснили подготовкой к оказанию помощи на случай ЧС. При этом американцы владеют самым маленьким островом в Арктике. Но периодически из уст американских генералов звучат угрозы запретить России контролировать Арктику и северный морской путь.

ИСТОЧНИК KP.RU