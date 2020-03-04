2020-03-04T01:24:27+03:00
В мире

Украинскую певицу затравили за поддержку Little Big на Евровидении

Певица Jerry Heil намекнула, что уже знает, что станет победителем европейского песенного конкурса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Певица Jerry Heil вынуждена была отключить комментарии к посту после угрозПевица Jerry Heil вынуждена была отключить комментарии к посту после угрозФото: Instagram.com
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Поклонники, или точнее подписчики, певицы Jerry Heil доказали, что творчество не отделимо от политики. По крайней мере в Украине. Артистка опубликовала у себя на странице в инстаграм пост:

- Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения? - здесь же она отметила аккаунт российских коллег littlebigband.

Напомним, Россию на европейском песенном конкурсе представит Little Big, группа, которая уже получила широкую известность в Европе.

Мнение Jerry Heil, которая считает, что у россиян большие шансы на победу в этом году, вызвало шквал критики в ее адрес. Девушку критиковали в поддержке "москалей", кроме того ей даже поступали угрозы:

- Искусство не вне политики! Если ты этого не поймешь, то никогда не реализуешь свой талант в Украине! - приводит комментарии Страна.ua.

- С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути, -писали в комментариях.

В итоге артистка была вынуждена отключить комментарии к этому посту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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