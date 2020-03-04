2020-03-04T03:29:23+03:00
В мире

В Иране из-за коронавируса из тюрьмы выпустили 54 000 заключенных

Власти опасаются, что распространение вируса в закрытом режимной объекте может привести к масштабному инфицированию людей
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Иране попытались предупредить распространение коронаивруса в тюрьмахВ Иране попытались предупредить распространение коронаивруса в тюрьмахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Иран оказался в списке стран, наиболее пострадавших от коронавируса, не считая Китая. В стране диагноз COVID-19 поставили уже 2366 человек, погибли 77. В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) признали, что ситуация в Иране вызывает особое беспокойство из-за острой нехватки средств защиты - масок, перчаток, костюмов и очков для врачей, а также систем интенсивной терапии для пациентов с осложнениями. Недостаточное количество аппаратов в больницах приводит к такому высокому числу смертей.

В Иране стараются принять меры по сдерживанию распространения вируса. Во вторник 3 марта власти объявили, что временно выпускают из тюрем 54000 заключенных.

- Здоровье заключенных очень важно для нас, независимо от их статуса в качестве охранников или обычных заключенных, - сообщил пресс-секретарь иранской судебной системы Голамхоссейна Эсмаили, его слова приводит ISNA.

Не указано, кого коснется амнистия.

Смертность от коронавируса в Иране выше, чем во многих странах за пределами Китая - 4,4 процента. Для сравнения, в Италии -2,6%, сообщает CNN. Выше всего - в США, 5,9 процентов, здесь подтверждено 122 случая заражения, 9 смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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