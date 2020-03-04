2020-03-04T04:38:24+03:00
В мире

Число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25 человек: большинство погибли во сне

Стихия уничтожила более 140 зданий
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ущерб от торнадо еще предстоит оценитьУщерб от торнадо еще предстоит оценитьФото: REUTERS
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Торнадо, который уничтожил 3 марта больше 140 домов в США, уже назвали одним из самых разрушительных. Погибли по меньше мере 25 человек. Власти штата Теннесси надеются, что под завалами домов найдут живых людей. Спасатели продолжают разбирать обломки зданий, кое-где действительно находят подвалы, где прятались люди.

Как сообщает CBC, жителей штата должным образом оповестили о приближающемся торнадо. Но сирены прозвучали ночью, многие так и не проснулись, не услышав этот звук в своих домах.

- Собаки начали лаять до того, как сирены сработали, они знали, что будет, - сказала Паула Уэйд из Восточного Нэшвилла. -Потом мы услышали рев… Что-то заставило меня просто сидеть в кровати, и что-то пролетело через окно прямо над моей головой. Если бы я не пригнулась, то стекла врезались бы прямо в лицо.

Губернатор сообщил, что погибшие есть по всему штату. Президент США Дональд Трамп пообещал помочь восстановить дома, он прибудет в Теннесси в пятницу 6 марта.

Последствия торнадо в штате Теннесси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25 человек: большинство погибли во сне
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