В России начнут борьбу с "наливайками": депутаты предложили запретить продажу алкоголя в жилых домах

4 Март 2020 2020-03-04T07:04:06+03:00

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В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя или ограничить время его продажи в барах на первых этажах домов. Речь идет о так называемых "наливайках", заведениях, на которые чаще всего жалуются жильца домов из-за шума или присутствия большого количества пьяных людей. Популярность таких заведений объясняется тем, что здесь продают алкоголь даже в ночные часы, когда магазины уже закрыты.

Законопроект, который поступит на рассмотрение в Госдуму, предусматривает право региональных властей самостоятельно определять, как поступить с такими заведениями: можно ограничить время продажи спиртного или вовсе запретить "наливайки" в многоэтажных домах.

- На федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме – не менее 20 кв. м. Но региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне,- рассказал изданию "Ведомости" глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Вероятно, для таких заведений примут общефедеральные нормы, когда алкоголь продавать запрещено - с 23.00 до 8.00.

С 2020 года в России должен начаться эксперимент - вместо документов при покупке алкоголя можно будет предъявлять цифровой документ на мобильном телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU