В России можно будет купить алкоголь, предъявив вместо паспорта мобильное приложение

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-09T08:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Идея создать электронный паспорт обсуждается правительством уже давно. Скорее всего, эксперимент будет запущен в первой половине 2020 года. Планируется, что его начнут в Москве и выглядеть цифровой документ будет как приложение на мобильном телефоне.

- В таком паспорте два компонента: карта с чипом и мобильная платформа. Но важен не внешний вид, а сервисы, которые он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность, - комментирует «Известиям» вице-премьер Максим Акимов.

Пользователи смогут скачать приложение на платформах iOS и Android и российской «Авроре», самостоятельно выбрать дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал нужен.

Пока эксперимент будет распространен на те услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, человек сможет предъявлять паспорт-приложение на кассе магазина при покупке алкогольной или табачной продукции.

Приложение не достаточно просто установить, авторизация будет проходить через госуслуги. Таким образом человек не сможет установить любой возраст или личные сведения.

- За время эксперимента нужно будет понять, как часто совершаются мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость. Что касается защиты, то это российская криптография. По сути, все будет работать, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных), - комментирует вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU