2019-09-09T08:31:22+03:00
Общество

В России можно будет купить алкоголь, предъявив вместо паспорта мобильное приложение

Первые эксперименты по замене документа пройдут в 2020 году
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Алкоголь могут продавать по паспорту в мобильном приложенииАлкоголь могут продавать по паспорту в мобильном приложенииФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Идея создать электронный паспорт обсуждается правительством уже давно. Скорее всего, эксперимент будет запущен в первой половине 2020 года. Планируется, что его начнут в Москве и выглядеть цифровой документ будет как приложение на мобильном телефоне.

- В таком паспорте два компонента: карта с чипом и мобильная платформа. Но важен не внешний вид, а сервисы, которые он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность, - комментирует «Известиям» вице-премьер Максим Акимов.

Пользователи смогут скачать приложение на платформах iOS и Android и российской «Авроре», самостоятельно выбрать дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал нужен.

Пока эксперимент будет распространен на те услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, человек сможет предъявлять паспорт-приложение на кассе магазина при покупке алкогольной или табачной продукции.

Приложение не достаточно просто установить, авторизация будет проходить через госуслуги. Таким образом человек не сможет установить любой возраст или личные сведения.

- За время эксперимента нужно будет понять, как часто совершаются мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость. Что касается защиты, то это российская криптография. По сути, все будет работать, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных), - комментирует вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не менее 29 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо
Министр Вооруженных сил Франции выступила за диалог с Россией
Путин поздравил Ким Чен Ына с 71-летием образования КНДР
Собянин назвал выборы в Мосгордуму самыми конкурентными за всю историю
Пациентка психлечебницы "заминировала" дом президента Словакии
Тайфун "Факсай" в Японии унес жизнь одного человека, еще 36 пострадали
Встреча Трампа и эмира Кувейта отложена из-за госпитализации шейха
В Британии супруги нашли у себя во дворе загадочное существо
В России увеличатся родительские пособия
Группа хакеров атаковала серверы онлайн-игры World of Warcraft Classic
Российский теннисист Медведев проиграл второй ракетке мира в финале Открытого чемпионата США
В Нигерии девятилетняя девочка создала больше 30 компьютерных игр
Минобороны опубликовало секретные документы о начале Второй Мировой войне
В США перевернулось грузовое судно
Военные наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией
В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника
Глава компании Nissan покинет свой пост
Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда
Джонсон планирует обойти закон, который обязывает отложить Brexit
Во Франции 1,5 тысячи человек умерли из-за аномальной жары
Хаджимба заявил о своей победе на выборах президента Абхазии
Синоптики предупредили о возможных смерчах на юге России