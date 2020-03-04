2020-03-04T12:18:18+03:00
Экономика

Курс доллара опустился ниже 66 рублей

На открытии торгов Московской биржи курс евро подешевел на 28 копеек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс рубля продолжает расти после снижения ключевой ставки ФРСКурс рубля продолжает расти после снижения ключевой ставки ФРСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Данные Московской биржи на 10.03 мск в среду, 4 марта, свидетельствуют о серозном ослаблении курса доллара и евро по отношению к рублю после решения Федеральной резервной системой (ФРС) снизить ключевую ставку с 1,5 - 1,75% годовых до 1 - 1,25%.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс американской валюты к рублю ослаб на 14 копеек и достиг отметки в 65,90 рубля. Евро также потерял в цене. Курс европейской валюты снизился на 28 копеек и составил 73,49 рубля.

Стоимость нефти утром 4 марта растет на 1%, до 52,39 доллара за баррель по марке Brent.

Напомним, 3 марта Федрезерв принял решение изменить ставку на фоне ситуации с коронавирусом нового типа. Однако, как писал сайт kp.ru, действия ФРС во многом отпугнули трейдеров. Утром 4 марта фондовые индексы США обвалились на 3%, Dow Jones снизился более чем на 780 пунктов, NASDAQ потерял почти 270 пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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