В Госдуме поддержали переименование членов Совфеда в сенаторов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал идею переименования членов Совета Федерации в сенаторов, о которой говорится в поправке ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.
Поправка предусматривает добавление формулировки "Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации", которая будет внесена в часть 2 статьи 95 Конституции России.
Такое же изменение в названии членов Совфеда предусматривается и для других статей Основного закона.
Инициаторами поправки стали глава комитета Госдумы Павел Крашенинников, депутат Андрей Макаров, а также члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачёв.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин внёс ко второму чтению законопроекта поправку об упоминании бога в Конституции.
ИСТОЧНИК KP.RU