2020-03-04T17:26:46+03:00
Политика

В Госдуме поддержали переименование членов Совфеда в сенаторов

Поправка предусматривает добавление формулировки "Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал идею переименования членов Совета Федерации в сенаторов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАССКомитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал идею переименования членов Совета Федерации в сенаторов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал идею переименования членов Совета Федерации в сенаторов, о которой говорится в поправке ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

Поправка предусматривает добавление формулировки "Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации", которая будет внесена в часть 2 статьи 95 Конституции России.

Такое же изменение в названии членов Совфеда предусматривается и для других статей Основного закона.

Инициаторами поправки стали глава комитета Госдумы Павел Крашенинников, депутат Андрей Макаров, а также члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачёв.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин внёс ко второму чтению законопроекта поправку об упоминании бога в Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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