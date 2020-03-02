Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции президент России Владимир Путин внёс свои предложения по поправкам, одна из которых предусматривает упоминание Бога в Основном законе страны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Депутат рассказал, что «президентские поправки очень ёмкие», одна из них предусматривает упоминание бога в Конституции, еще одна - о признании русского народа государствообразующим.
Напомним, 28 февраля Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России подготовила поправку, предусматривающую упоминание Бога в историческом контексте, а именно что РФ, «объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». В рабочей группе отметили, что такая формулировка не будет нарушать статью 14 о России, как светском государстве и 28 о свободе вероисповедания в стране.
Комитет Госдумы одобрил поправки о дате голосования по Конституции.
ИСТОЧНИК KP.RU