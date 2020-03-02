Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции

2 Март 2020 2020-03-02T18:07:17+03:00

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Ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции президент России Владимир Путин внёс свои предложения по поправкам, одна из которых предусматривает упоминание Бога в Основном законе страны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат рассказал, что «президентские поправки очень ёмкие», одна из них предусматривает упоминание бога в Конституции, еще одна - о признании русского народа государствообразующим.

Напомним, 28 февраля Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России подготовила поправку, предусматривающую упоминание Бога в историческом контексте, а именно что РФ, «объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». В рабочей группе отметили, что такая формулировка не будет нарушать статью 14 о России, как светском государстве и 28 о свободе вероисповедания в стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763364" frameborder="0"></iframe> Комитет Госдумы одобрил поправки о дате голосования по Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU