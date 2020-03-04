2020-03-04T17:45:19+03:00
В мире

Новак поздоровался ногой с генсеком ОПЕК

Такие меры безопасности принимаются из-за коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Глава Министерства энергетики Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо поздоровались ногами в начале встречиГлава Министерства энергетики Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо поздоровались ногами в начале встречиФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Глава Министерства энергетики Александр Новак и генеральный секретарь Организации стран - экспортёров нефти Мохаммед Баркиндо поздоровались ногами в начале встречи в качестве меры безопасности из-за коронавируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за вспышки коронавируса в стране.

Также 3 марта королева Великобритании Елизавета II появилась на публике в длинных белых перчатках на церемонии вручения королевских знаков отличия в Букингемском дворце. Британские СМИ The Sun и Daily Mirror посчитали это необычное для королевы решение следствием эпидемии коронавируса. В последний раз она надевала перчатки на подобной церемонии в 1954 году.

Cайт kp.ru также сообщал, что по состоянию на 4 марта за сутки заразились коронавирусом 2 196 людей, а суммарное количество заражённых составило 93 129 случаев. Жертвами коронавируса стали уже 3 198 человек. За прошедшие сутки вылечились 2 686 пациентов. А за всё время эпидемии - 50 681 пациент.

Глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в начале встречи поздоровались ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Gucci отменил модный показ в Сан-Франциско из-за коронавируса
Верховная Рада отправила в отставку премьера Гончарука
Новак поздоровался ногой с генсеком ОПЕК
В США объяснили превосходство России в гиперзвуковом вооружении
В Госдуме поддержали переименование членов Совфеда в сенаторов
Минстрой назвал число коммунальных аварий в отопительном сезоне
Асад: Сирия не совершала против Турции никаких враждебных действий
Власти Украины выделят более $26 миллионов на погашение долгов перед шахтерами
Жириновский поздравил танцем группу "Little Big" с участием в Евровидении
Стало известно, какой из смартфонов больше всего теряет в цене
Адвокат российских биатлонисток настаивает на том, что подписи Родченкова поддельны, хотя это не признаёт МОК
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Идлибе и астанинский процесс
Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе в России
ЦБ РФ оценил влияние коронавируса на экономику России
СКР заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе
Ученые рассказали, какие продукты нужно есть от стресса