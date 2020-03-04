Новак поздоровался ногой с генсеком ОПЕК

4 Март 2020 2020-03-04T17:45:19+03:00

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Глава Министерства энергетики Александр Новак и генеральный секретарь Организации стран - экспортёров нефти Мохаммед Баркиндо поздоровались ногами в начале встречи в качестве меры безопасности из-за коронавируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за вспышки коронавируса в стране.

Также 3 марта королева Великобритании Елизавета II появилась на публике в длинных белых перчатках на церемонии вручения королевских знаков отличия в Букингемском дворце. Британские СМИ The Sun и Daily Mirror посчитали это необычное для королевы решение следствием эпидемии коронавируса. В последний раз она надевала перчатки на подобной церемонии в 1954 году.

Cайт kp.ru также сообщал, что по состоянию на 4 марта за сутки заразились коронавирусом 2 196 людей, а суммарное количество заражённых составило 93 129 случаев. Жертвами коронавируса стали уже 3 198 человек. За прошедшие сутки вылечились 2 686 пациентов. А за всё время эпидемии - 50 681 пациент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764582" frameborder="0"></iframe> Глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в начале встречи поздоровались ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU