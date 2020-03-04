Новак поздоровался ногой с генсеком ОПЕК
Глава Министерства энергетики Александр Новак и генеральный секретарь Организации стран - экспортёров нефти Мохаммед Баркиндо поздоровались ногами в начале встречи в качестве меры безопасности из-за коронавируса.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за вспышки коронавируса в стране.
Также 3 марта королева Великобритании Елизавета II появилась на публике в длинных белых перчатках на церемонии вручения королевских знаков отличия в Букингемском дворце. Британские СМИ The Sun и Daily Mirror посчитали это необычное для королевы решение следствием эпидемии коронавируса. В последний раз она надевала перчатки на подобной церемонии в 1954 году.
Cайт kp.ru также сообщал, что по состоянию на 4 марта за сутки заразились коронавирусом 2 196 людей, а суммарное количество заражённых составило 93 129 случаев. Жертвами коронавируса стали уже 3 198 человек. За прошедшие сутки вылечились 2 686 пациентов. А за всё время эпидемии - 50 681 пациент.
Глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в начале встречи поздоровались ногами.
ИСТОЧНИК KP.RU