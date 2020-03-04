Зеленский: Правительство Гончарука провалило всё, что могло

4 Март 2020 2020-03-04T18:17:27+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу подавшего в отставку правительства Украины.

Зеленский отметил, что экономика страны не демонстрирует необходимых темпов роста, а государственный бюджет не выполняется. Он также укзаал на снижение промышленного производства в течение последних четырёх месяцев. Оно уже достигло 5%.

Украинский лидер также недоволен неэффективностью пенсионного фонда Украины и тем, что индексацию пенсий так и не провели, как и повышение пенсий для украинцев.

Правительство, по словам президента, не провело с населением должную разъяснительную работу о снижении тарифов на отопление и провалило темпы реформирования в области медицины.

Зеленский отметил, что правительство Алексея Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, - нужны новые мозги, новые сердца".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную Раду своё заявление об отставке

ИСТОЧНИК KP.RU