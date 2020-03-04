2020-03-04T19:52:14+03:00
Общество

В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному

Первым зараженным оказался померанский шпиц
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животномуВ Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животномуФото: Shutterstock
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Гонконгские эксперты пришли к выводу, что коронавирус передается от человека к животному. Первым зараженным оказался домашний померанский шпиц, сообщает сайт правительства Гонконга.

- Результаты тестов свидетельствуют о том, что у собаки низкий уровень заражения вирусом и это вероятнее всего случай передачи вируса от человека к животному, - говорится в сообщении.

Шпиц мог заразится от своей хозяйки Ивонн Чоу Хау Йи. Сейчас он находится на карантине в гонкогском порту, питомца вернут владелице, только после того, как его тесты окажутся отрицательными. Пока у собаки взяли несколько анализов и все они оказались слабоположительными. Это значит, что у шпица низкий уровень заражения коронавирусом. При этом, никаких симптомов болезни у животного не наблюдается.

Напомним, по состоянию на 4 марта во всем мире насчитывается 93 129 случаев заражения вирусом, 3 198 человека погибли. При этом, 50 681 человек смогли полностью излечиться от болезни. Коронавирус подтвердили у двух россиян в ОАЭ. Оба заболевших общались с велогонщиками из Италии, которые, как выяснилось, оказались заражены. Сейчас состояние россиян оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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