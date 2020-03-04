2020-03-04T07:33:24+03:00
В мире

Китайский коронавирус, последние новости на 4 марта 2020: ученые назвали категорию людей с низким риском заражения коронавирусом

Мы собрали последние новости про китайский коронавирус на 4 марта 2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Коронавирус продолжает распространяться на планете.Коронавирус продолжает распространяться на планете.Фото: REUTERS
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За прошедшие сутки в мире зафиксировано 2 196 новых заражений коронавирусом нового типа. Суммарно же этот показатель составляет 93 129 случая. При этом, 81 человек умер из-за болезни, а с начала распространения болезни - 3 198 человек. Вместе с тем, 2 686 за последние сутки вылечились и теперь в мире 50 681 человек полностью излечился от коронавируса нового типа.

Папа Римский Франциск не заразился новым типом коронавируса. После того, как медики получили результаты анализов, то выяснилось - у понтифика обычная простуда. Вместе с тем, на Украине официально зафиксировали первый случая заражения коронавирусом. Он был выявлен у мужчины в Черновцах, который вернулся после путешествия по Европе.

Коронавирус выявили у двух россиян в ОАЭ. Оба зараженных контактировали с велогонщиками из Италии, которые как оказалось, были заражены. Состояние наших граждан оценивается как удовлетворительное. Российское посольство поддерживает связь с заболевшими.

Отдыхавший на Бали россиянин попал 3 марта в местную больницу с подозрением на коронавирус. Он отправился на лечение вместе с четырьями другими иностранцами. Результаты анализов пока еще не готовы, но люди с возможными симптомами изолированы.

В интервью KP.RU инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе нового типа. В частности - к коронавирусу наиболее восприимчивы выходцы из Азии. И вот почему:

- У вируса есть так называемый С-белок. Чтобы вирус размножался С-белок должен прицепиться только к определенным клеткам организма, имеющим специальные рецепторы. У лиц с азиатскими корнями этих клеток гораздо больше и они расположены в нижней части легких. Поэтому атипичные пневмонии у них возникают гораздо чаще, - сказал эксперт в интервью "КП".

В Иране из-за коронавируса из тюрьмы выпустили 54 000 заключенных. У властей вызывает опасение, что распространение вируса в закрытом режимном объекте может привести к масштабному инфицированию.

Вместе с тем, ученые назвали категорию людей с низким риском заражения коронавирусом. Оказалось, что дети и подростки от 0 до 19 лет болеют реже всего - из общего числа инфицированных только 1 процент пациентов этой возрастной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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