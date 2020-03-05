2020-03-05T04:15:46+03:00
В мире

Клинические испытания вакцины от коронавируса в США не начнутся до конца 2020 года

Ранее в ВОЗ называли американский препарат как один из самых перспективных для борьбы с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США ученым и медикам выделили больше 7 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусомВ США ученым и медикам выделили больше 7 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские фармацевтические компании, занятые производством вакцины от коронавируса, планируют приступить к полномасштабным клиническим испытаниям только в 2021 году. Такой ответ они дали на запрос президента США, который пообещал большое финансовое вливание в отрасль. Он спрашивал, каковы шансы, что вакцина будет готова в течение ближайших двух месяцев.

- Вакцины займут больше времени. Они сложнее, производство сложнее, и, поскольку вы собираетесь доставлять их здоровым людям для профилактики, то нужно быть увереным, что они очень, очень, очень безопасны, - сказал доктор Джули Гербердинг, бывший директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний. Его слова приводит CNN.

В ВОЗ заявляли, что держат на контроле ситуацию с разработкой лекарства и вакцин от коронавируса. В списке ВОЗ четыре препарата, в том числе "Ремдесвир" американского производства. Лекарство должны начать испытывать на зараженных людях. Но это всего-лишь предварительный этап исследования. Производство вакцины может занять больше года, сообщили на брифинге ученые США.

На борьбу с коронавирусом в США выделено 7,8 миллиарда долларов. Общее число инфицированных в штатах достигло 158 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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