2020-03-05T11:41:55+03:00
Происшествия

Самолет рейса Москва-Нижний Новгород экстренно вернулся в "Шереметьево"

Лайнер уже добрался до точки назначения, сделал более десяти кругов, а потом полетел обратно в сторону столичного аэропорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причины возвращения самолета не называютсяПричины возвращения самолета не называютсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Летевший из Москвы в Нижний Новгород самолет экстренно вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево". Об этом в четверг, 5 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Согласно его данным, Airbus A320 покинул столицу в 06:09, добрался до точки назначения, но, сделав более десяти кругов в районе новгородского аэропорта, направился обратно в "Шереметьево".

Причины такого решения не называются, передает ТАСС. Обычно непредвиденная посадка проводится из-за технических неисправностей или поступления сообщений об угрозе взрыва.

Сайт kp.ru писал, что ранее этим утром, например, был "заминирован" самолет рейса Москва-Омск. Анонимное сообщение о якобы заложенной на борту бомбе поступило на электронную почту столичного аэропорта "Шереметьево". Пассажирский А-320 решил не разворачиваться, а приземлиться уже в точке назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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