Вылетевший из Москвы самолет готовится к экстренной посадке из-за сообщения о "минировании"

5 Март 2020 2020-03-05T11:07:17+03:00

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В четверг, 5 марта, в экстренные службы поступило анонимное сообщение о "минировании" пассажирского лайнера А-320. Самолет вылетел из Москвы в Омск.

Как только воздушное судно набрало высоту на электронную почту аэропорта Шереметьево поступила информация о "минировании" борта, сообщил ТАСС информированный источник. Пока пилоты воздушного судна готовятся к экстренной посадке в Омске. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить лицо, которое сообщило об угрозе.

За последние несколько дней в России участились сообщения о возможном "минировании". Ранее сообщалось о возможных опасных взрывчатых объектах на семи вокзалов и двух аэропортов в Москве. В конце января 2020 года из-за анонимного звонка о минировании самолета рейс Хабаровск-Москва пилоты были вынуждены развернуть лайнер и вернуться в пункт отлета. Тогда на борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU