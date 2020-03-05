2020-03-05T11:44:45+03:00
Происшествия

Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадок

На борту сработал датчик неисправности одной из систем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На борту сработала сигнализацияНа борту сработала сигнализацияФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Направлявшийся в Дубай пассажирский Airbus A-330 вынужден был вернуться в московский аэропорт "Шереметьево" из-за технических проблем.

Согласно данным информированного источника, вскоре после того, как лайнер поднялся в воздух, на борту сработал датчик неисправности одной из систем, а именно сигнализация, связанная с открытием люка. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

Капитан воздушного судна решил не вырабатывать топливо

Капитан воздушного судна решил не вырабатывать топливо

Согласно данным источника сайта kp.ru, приземление прошло благополучно. Самолет даже не стал вырабатывать топливо. Ни один из более чем 150 пассажиров не пострадал.

Лайнер направили на осмотр. Для осуществления рейса предоставили другой борт.

"КП" писала, что ранее вернуться в "Шереметьево" пришлось также самолету рейса Москва-Нижний Новгород. Лайнер уже добрался до места назначения, сделал десять кругов над городом и направился обратно в сторону столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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