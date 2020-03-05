Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадок

5 Март 2020 2020-03-05T11:44:45+03:00

На борту сработал датчик неисправности одной из систем

Изменить размер текста: A A

Направлявшийся в Дубай пассажирский Airbus A-330 вынужден был вернуться в московский аэропорт "Шереметьево" из-за технических проблем.

Согласно данным информированного источника, вскоре после того, как лайнер поднялся в воздух, на борту сработал датчик неисправности одной из систем, а именно сигнализация, связанная с открытием люка. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

Капитан воздушного судна решил не вырабатывать топливо

Согласно данным источника сайта kp.ru, приземление прошло благополучно. Самолет даже не стал вырабатывать топливо. Ни один из более чем 150 пассажиров не пострадал.

Лайнер направили на осмотр. Для осуществления рейса предоставили другой борт.

"КП" писала, что ранее вернуться в "Шереметьево" пришлось также самолету рейса Москва-Нижний Новгород. Лайнер уже добрался до места назначения, сделал десять кругов над городом и направился обратно в сторону столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU