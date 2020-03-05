"Ты, мил человек, стукачок": Губерниев заподозрил Тихонова в доносе на Логинова

5 Март 2020 2020-03-05T14:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Телекомментатор Дмитрий Губерниев получил в свое распоряжение официальные документы по делу об обысках в номерах сборной России по биатлону.

Сайт kp.ru писал, что утром 22 февраля в отель в Антхольце ворвались итальянские силовики и начали обыскивать вещи Александра Логинова. Позже личного тренера спортсмена Александра Касперовича забрали в отдел полиции. Его обвинили в использовании чужой аккредитации - украинской, а также заподозрили в предоставлении допинга биатлонисту.

Изначально сообщалось, что расследование организовали по запросу антидопинговых служб. Согласно же данным Губерниева, их к этому подтолкнул четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

guberniev_dmitry Фрагмент документа по делу Логинова

"Подтвержденный фрагмент документа по делу Логинова, полученный по каналам связи из Италии! Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать, и как Касперович мог ему что-то передавать, но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова! С чем я всех и поздравляю" Выводы каждый сделает сам", - написал комментатор у себя в Instagram.

К посту Губерниев прикрепил хештег с надписью "есть у нас сомнения, что ты, мил человек, стукачок" и фотографию с вырезками из записи Тихонова в блоге. Именно он сообщил о том, что Касперович воспользовался чужой аккредитацией для прохода на соревнования с целью оказания поддержки Логинову.

Тихонов, к слову, уже отреагировал на обвинения. Его привело в бешенство заявление спортивного телекомментатора.

"Губерниев дурак и болван! Я с Логиновым 3-4 месяца не общался! Дурак! Что он говорит? Уже сколько мата в его адрес пишут! Позвоните Логинову и спросите, когда мы с ним общались последний раз. Чушь полная!", - сказал олимпийский чемпион в беседе с Sport24.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762414" frameborder="0"></iframe> Логинов рассказал Губерниеву об обысках.

ИСТОЧНИК KP.RU