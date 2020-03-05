2020-03-05T14:28:23+03:00
Спорт

"Ты, мил человек, стукачок": Губерниев заподозрил Тихонова в доносе на Логинова

Телекомментатор опубликовал фрагмент официального документа, составленного по делу об обысках в номерах российских биатлонистов на ЧМ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Дмитрий Губерниев и Александр ЛогиновДмитрий Губерниев и Александр ЛогиновФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Телекомментатор Дмитрий Губерниев получил в свое распоряжение официальные документы по делу об обысках в номерах сборной России по биатлону.

Сайт kp.ru писал, что утром 22 февраля в отель в Антхольце ворвались итальянские силовики и начали обыскивать вещи Александра Логинова. Позже личного тренера спортсмена Александра Касперовича забрали в отдел полиции. Его обвинили в использовании чужой аккредитации - украинской, а также заподозрили в предоставлении допинга биатлонисту.

Изначально сообщалось, что расследование организовали по запросу антидопинговых служб. Согласно же данным Губерниева, их к этому подтолкнул четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

guberniev_dmitryguberniev_dmitry
Фрагмент документа по делу Логинова
1704 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Подтвержденный фрагмент документа по делу Логинова, полученный по каналам связи из Италии! Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать, и как Касперович мог ему что-то передавать, но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова! С чем я всех и поздравляю" Выводы каждый сделает сам", - написал комментатор у себя в Instagram.

К посту Губерниев прикрепил хештег с надписью "есть у нас сомнения, что ты, мил человек, стукачок" и фотографию с вырезками из записи Тихонова в блоге. Именно он сообщил о том, что Касперович воспользовался чужой аккредитацией для прохода на соревнования с целью оказания поддержки Логинову.

Тихонов, к слову, уже отреагировал на обвинения. Его привело в бешенство заявление спортивного телекомментатора.

"Губерниев дурак и болван! Я с Логиновым 3-4 месяца не общался! Дурак! Что он говорит? Уже сколько мата в его адрес пишут! Позвоните Логинову и спросите, когда мы с ним общались последний раз. Чушь полная!", - сказал олимпийский чемпион в беседе с Sport24.

Логинов рассказал Губерниеву об обысках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось
"Ты, мил человек, стукачок": Губерниев заподозрил Тихонова в доносе на Логинова
Украина на три года запретила въезд российским певцу и флейтисту
Кремль: Путин и Эрдоган обсудят сирийский конфликт "один на один"
Россиян ждет "малиновое" лето - самое идеальное для здоровья людей
NASA: к Земле приближается астероид размером в десять небоскребов
Пассажир взломал сайт авиакомпании и бесплатно летал бизнес-классом
На 8 Марта пользователи рунета будут дарить подарки активнее, чем на другие праздники
Кремль по-прежнему следит за ходом дела об убийстве посла РФ в Турции
Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию
Поймают и накажут: спецслужбы России ищут виновных в "минировании" самолетов
ЕР выступила в защиту жителей поволжских регионов по вопросу строительства ЦбК
Банки нашли новый способ продавать клиентам страховки
"Он ничем не хуже": Путин назвал Касперского российским ответом Илону Маску
Охранник пытался убить змею и спалил целое здание
Эксперты предупреждают о дефиците машин на российском авторынке
Больничный лист оформят всем, кто находится на карантине из-за коронавируса
Итальянец завез коронавирус в Россию: зафиксирован новый случай заражения
Психолог раскритиковал втягивание детей в школьные поборы
Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадок
Самолет рейса Москва-Нижний Новгород экстренно вернулся в "Шереметьево"