2020-03-05T14:34:58+03:00
Политика

Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось

Турецкий лидер прибыл в Кремль для обсуждения сирийского вопроса [видео]
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments1
В четверг, 5 марта, в Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото: Михаил Метцель/ТАССВ четверг, 5 марта, в Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

В четверг, 5 марта, в Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Основная тема их переговоров - ситуация в Сирии.

В начале обсуждения Путин выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии. По его мнению, гибель людей - это всегда большая трагедия.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом. При этом пытается сохранить приверженность сочинским договоренностям, придавая "большое значение взаимодействию с турецкими партнерами".

Также Песков в преддверии этой важной встречи двух глав государств в столице России сообщал, что перед переговорами у Владимира Путина был запланирован международный телефонный разговор с Эрдаганом.

Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось
"Ты, мил человек, стукачок": Губерниев заподозрил Тихонова в доносе на Логинова
Украина на три года запретила въезд российским певцу и флейтисту
Кремль: Путин и Эрдоган обсудят сирийский конфликт "один на один"
Россиян ждет "малиновое" лето - самое идеальное для здоровья людей
NASA: к Земле приближается астероид размером в десять небоскребов
Пассажир взломал сайт авиакомпании и бесплатно летал бизнес-классом
На 8 Марта пользователи рунета будут дарить подарки активнее, чем на другие праздники
Кремль по-прежнему следит за ходом дела об убийстве посла РФ в Турции
Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию
Поймают и накажут: спецслужбы России ищут виновных в "минировании" самолетов
ЕР выступила в защиту жителей поволжских регионов по вопросу строительства ЦбК
Банки нашли новый способ продавать клиентам страховки
"Он ничем не хуже": Путин назвал Касперского российским ответом Илону Маску
Охранник пытался убить змею и спалил целое здание
Эксперты предупреждают о дефиците машин на российском авторынке
Больничный лист оформят всем, кто находится на карантине из-за коронавируса
Итальянец завез коронавирус в Россию: зафиксирован новый случай заражения
Психолог раскритиковал втягивание детей в школьные поборы
Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадок
Самолет рейса Москва-Нижний Новгород экстренно вернулся в "Шереметьево"