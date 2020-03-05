Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось
В четверг, 5 марта, в Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Основная тема их переговоров - ситуация в Сирии.
В начале обсуждения Путин выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии. По его мнению, гибель людей - это всегда большая трагедия.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом. При этом пытается сохранить приверженность сочинским договоренностям, придавая "большое значение взаимодействию с турецкими партнерами".
Также Песков в преддверии этой важной встречи двух глав государств в столице России сообщал, что перед переговорами у Владимира Путина был запланирован международный телефонный разговор с Эрдаганом.
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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