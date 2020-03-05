2020-03-05T14:16:24+03:00
Политика

Кремль: Путин и Эрдоган обсудят сирийский конфликт "один на один"

В Москве даже не ждут, что переговоры будут легкими
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Реджеп Эрдоган и Владимир ПутинРеджеп Эрдоган и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пройдут в формате "один на один". Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в преддверии встречи политиков в Москве.

По его словам, перед переговорами у Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор. Также в четверг, 5 марта, может быть проведена встреча представителей РФ и Турции в узком формате, но лишь при необходимости.

Главной темой обсуждения станет ситуация в сирийском Идлибе. В Кремле ранее подчеркивали, что даже не надеются на легкие переговоры.

Сайт kp.ru писал, что накануне Путин и Эрдоган созвонились по телефону. Президент Турции заявил, что его войска вошли в Идлиб якобы по приглашению сирийского народа, а потому не уйдут пока, сами жители их об этом не попросят. Также политик призвал российского коллегу оставить Анкару один на один с Дамаском.

Лавров надеется, что после консультаций с Анкарой по Сирии террористы не будут хозяйничать в Идлибе.Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в понедельник в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU

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