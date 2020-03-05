5 Март 2020 2020-03-05T15:26:33+03:00

В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова в рамках борьбы с коронавирусом Фото: REUTERS

Перед закрытием будут проведены работы по дезинфекции [видео]

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Храм Рождества Христова в Вифлееме будет закрыт в четверг, 5 марта, из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил представитель палестинского министерства туризма.

«Мы проинформировали, что Храм Рождества Христова будет закрыт сегодня с 16:00 (17:00 мск) до поступления нового распоряжения», - передает его слова агентство Associated Press.

Представитель ведомства добавил, что перед закрытием в храме будут проведены работы по дезинфекции.

Такие меры были приняты в рамках бобры с распространением на Ближнем Востоке коронавируса нового типа.

На данный момент, в мире зарегистрировано более 93 тысяч случаев заболевания новым вирусом, из них более 80 тысяч - в Китае. Увеличивается и список стран, где впервые зарегистрировали COVID-19. Коронавирус подтвержден у пациентов в 79 странах. За пределами КНР самое большое число инфицированных зафиксировано в Южной Корее, Иране, Италии и Японии.

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ИСТОЧНИК KP.RU