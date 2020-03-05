2020-03-06T00:02:14+03:00
В мире

На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне

12-летний Максим победил в трех номинациях, но в родной Волыни ребенка осудили даже в местных СМИ
Юлия САЛЬНИКОВА
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На мальчика посыпались обвинения в неправильном выборе песни и костюмаНа мальчика посыпались обвинения в неправильном выборе песни и костюмаФото: Кадр видео
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Победителем песенного конкурса Stars of the Albion в Лондоне в этом году стал 12-летний Максим Ткачук из Украины. Мальчик обошел сверстников из 23 стран, при этом жюри присудило ему не только главный приз, Максима назвали лучшим в трех отдельных номинациях. В этом году конкурс посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. Для выступления Максим вместе с семьей и музыкальным педагогом подготовили номер - он исполнил советскую песню "Смуглянка" в костюме, стилизованном под форму фронтовиков.

В родной Волыни новость о победе Максима восприняли явно не так, как ожидали в семье Ткачук. За мальчика-сироту, которого воспитывает бабушка с дедушкой, порадовались только самые близкие. В местных СМИ началась травля школьника.

Издание Страна.ua сообщает, что школьника обвинили в поддержке "оккупантов", называли "трусливый соловей".

Мальчик о такой "славе" на Родине, конечно, узнал. Но подросток отреагировал в отличие от большинства комментаторов его выступления по-взрослому:

- Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю.

Ранее сайт kp.ru писал об украинской певице, которую затравили за поддержку Little Big на Евровидении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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