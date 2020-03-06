В ВОЗ проверяют обстоятельства заражения коронавирусом собаки в Гонконге

6 Март 2020 2020-03-06T00:19:50+03:00

Специалисты всемирной организации признают, что пока нет доказательств тому, что человек может заразиться от домашних питомцев

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В Гонконге официально подтвержден коронавирус у домашней собаки. Тот же диагноз поставлен и владельцу животного. Но пока не ясно,есть ли связь между этими двумя случаями инфицирования. О зараженной COVID-19 собаке власти Гонконга сообщили ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Теперь этот случай будут проверять.

- ВОЗ не считает, что домашние животные являются драйвером распространения этой вспышки. В настоящее время отсутствует какое-либо подтверждение передачи коронавируса от собаки к человеку и от человека к собаке, - сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув, ее слова приводят ТАСС.

Ранее украинка отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки, животное не пустили на борт из-за того, что пес может быть инфицирован.

В Москве тем временем ввели режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в мире, а в Санкт-Петербурге отменили международный экономический форум.

ИСТОЧНИК KP.RU