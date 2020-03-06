В ВОЗ проверяют обстоятельства заражения коронавирусом собаки в Гонконге
В Гонконге официально подтвержден коронавирус у домашней собаки. Тот же диагноз поставлен и владельцу животного. Но пока не ясно,есть ли связь между этими двумя случаями инфицирования. О зараженной COVID-19 собаке власти Гонконга сообщили ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Теперь этот случай будут проверять.
- ВОЗ не считает, что домашние животные являются драйвером распространения этой вспышки. В настоящее время отсутствует какое-либо подтверждение передачи коронавируса от собаки к человеку и от человека к собаке, - сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув, ее слова приводят ТАСС.
Ранее украинка отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки, животное не пустили на борт из-за того, что пес может быть инфицирован.
В Москве тем временем ввели режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в мире, а в Санкт-Петербурге отменили международный экономический форум.
ИСТОЧНИК KP.RU