2020-03-06T01:38:30+03:00
Общество

Путин объяснил, почему поправки в Конституцию востребованы

Президент провел встречу с лидерами думских фракций
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент призвал создать гарантии того, что не будут созданы новые попытки "раскачки страны"Президент призвал создать гарантии того, что не будут созданы новые попытки "раскачки страны"Фото: REUTERS
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Президент Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию. В Послании Федеральному собранию глава государства допустил, что документ смогут дополнить некоторыми пунктами, но решающее слово в этом вопросе - за россиянами. По поручению президента создана рабочая группа, которая занялась сбором предложений по поправкам. Поддержать или нет поправки вошедшие в список, сформированный экспертами рабочей группы, граждане страны смогут 22 апреля, когда состоится всероссийское голосование.

В пятницу 6 марта Владимир Путин провел встречу с руководителями политических партий фракций Госдумы и объяснил, почему, по его мнению, изменения в главном документе страны допустимы.

- Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили, что основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании тоже об этом сказал, это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы, - приводит слова президента ТАСС.

Президент напомнил о событиях, которые происходили в стране в 90-е годы и подчеркнул, что нужны гарантии "недопустимости новых попыток раскачки страны".

ИСТОЧНИК KP.RU

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