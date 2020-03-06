На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус

6 Март 2020 2020-03-06T02:22:44+03:00

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На борту круизного корабля Grand Princess, который помещен на карантин из-за коронавирса, находятся четверо россиян. Все они- члены экипажа. Диагноз коронавирус у них, как и у других 2,5 тысяч людей на борту, не подтвержден. Инфицированный турист уже сошел на берег во время одной из остановок лайнера в порту. О его диагнозе стало известно только когда он вернулся в Австралию. Местные власти выследили путь гражданина, с кем он контактировал и передали сведения о его болезни капитану корабля. Победить коронавирус пациент из Австралии не смог - 4 февраля он скончался.

Теперь корабль стоит у берегов Калифорнии, больше половины пассажиров - жители этого штата.

О россиянах на борту РИА Новости сообщили в компании-операторе судна Princess Cruises.

На борт передали комплекты для тестирования на коронавирус, причем груз спустили на корабль с вертолета. Симптомы заболевания есть у 100 пассажиров и членов экипажа, сообщает CNN. На корабле закрыли казино, а людей просят соблюдать дистанцию друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU