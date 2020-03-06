Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с комплексным обедом

6 Март 2020 2020-03-06T03:04:09+03:00

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что будет представлять собой "пакетное голосование" по поправкам в Конституцию.

За счет того, что предложений будет не одно и не два, а столько, что не поместится на несколько десятков листов, россияне будут голосовать не отдельно за каждую поправку, а блоками. Сделать бюллетень по каждой поправке немыслимо с технической точки зрения - "бюллетень не может выглядеть как буклет".

Глава ЦИК сравнила выбор с комплексным обедом. Она рассказала, как голосовать, если одна или несколько поправок в блоке не нравятся.

- Я понимаю, что вам не нравится винегрет, но вам нравится борщ или котлеты. И вы тогда для себя решите: я откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я просто возьму, но винегрет не съем, мне от него ни холодно ни жарко, а котлеты все-таки будут при мне,- приводит слова Памфиловой ТАСС.

На встрече в руководителями думских фракций президент Владимир Путин сказал, что считает изменения в Конституции востребованными, поскольку изменилась за последние годы сама ситуация в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU