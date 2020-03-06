Новый премьер Украины предложил возобновить подачу воды в Крым

6 Март 2020 2020-03-06T03:28:28+03:00

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Новый глава украинского правительства Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым. Он считает, что это - вопрос гуманитарной ответственности Украины перед проживающими на полуострове гражданами этой страны. Напомним, после референдума 2014 года Крым является частью Российской Федерации, но в Украине не признают итоги референдума.

В итоге Киев устроил "водную блокаду" Крыму - Северо-Крымский канал перекрыли, несмотря на то, что реки Днепра являются водами международного пользования. Позже в Верховной Раде заявили, что готовы продавать России воду.

- Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть ее авторами. Речь идет о подаче воды, которая может быть использована украинцами для собственных нужд, а не для промышленных объектах,- рассказал украинский премьер в эфире телеканала "1+1".

ИСТОЧНИК KP.RU