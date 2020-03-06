2020-03-06T04:15:34+03:00
Общество

Семь россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из больницы

Путешественники находились на карантине, коронавирус у них не обнаружен
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиян с корабля доставили во Владивосток на карантинРоссиян с корабля доставили во Владивосток на карантинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Карантин для семерых россиян, вернувшихся из затянувшегося путешествия на корабле Diamond Princess, завершен. Напомним, круизный лайнер 3 февраля остановили у берегов Японии - оказалось, на борту находились пассажиры с коронавирусом. Из-за этого людям не разрешили сойти на берег, пока не закончится 14-дневный карантин. Параллельно экипаж и пассажиров проверяли на наличие инфекции. Заражены оказались больше 700 человек.

Россиян в итоге эвакуировали из Японии на Родину. Вернувшихся в Россию, поместили на двухнедельный карантин в больницу Владивостока. Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, семь человек выписаны - коронавирус у них не подтвержден.

- В пятницу семь человек выписали из больницы, они уже разъезжаются по домам, еще двух человек, которые прибыли 29 февраля, пока оставят на карантине,- сказали в минздраве.

Еще один карантинный корабль стоит у берегов Калифорнии. На борту Grand Princess 2,5 тысячи человек, среди них четверо россиян - все они члены экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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