В правительстве Китая прогнозируют сокращение до нуля новых случаев коронавируса в Ухане к концу марта

6 Март 2020 2020-03-06T05:29:50+03:00

За сутки в Китае подтверждено 143 новых случаев заражения, в Южной Корее для сравнения таких - 518

Изменить размер текста: A A

Китайский город Ухань, откуда началось распространение коронавируса, третий день подряд демонстрирует тенденцию к снижению числа новых случаев инфицирования. В Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили 139 новых инфицирований, общее число заболевших в стране достигло 80 409 человек.

В правительстве Китая сообщили - к концу марта в Ухане, по их прогнозам, число новых случаев заражения упадет до нуля:

- Почти все регионы за пределами провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань, уже смогли остановить новые случаи инфицирования к концу прошлого месяца,- провидит слова правительственного эксперта Reuters.

Но если в Китае ситуация постепенно стабилизируется, и если второй волны заболевания не произойдет, то в странах за пределами КНР только предстоит обуздать вирус. В Южной Корее за сутки заражены 518 человек, всего в стране коронавирус у 6284 человек, 42 погибших.

В США от коронавируса скончались уже 11 человек - на борьбу с вирусом правительство выделило свыше 8 миллиардов долларов. Наибольшее число погибших за пределами Китая - в Италии, 107 человек, с диагнозом коронавирус с больницах находятся 3090 человек.

В мире зарегистрировано более 95 300 случаев заболевания, более 3200 человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU