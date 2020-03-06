2020-03-06T06:32:25+03:00
В мире

В Китае за сутки выявили 16 ввозных случаев заражения коронавирусом

Общее число таких случаев достигло 36
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вновь прибывшим в Китай проводят тесты на наличие коронавирусаВновь прибывшим в Китай проводят тесты на наличие коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
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Если раньше коронавирус из Китая только "вывозили", то теперь заболевание - ввозят. В ежедневном отчете Государственного комитета здравоохранения сказано, что за сутки 5 марта в стране зарегистрировано 16 случаев заражения, завезенные из-за границы.

- Из них 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 36, - сказано в сообщении комитета.

В Китае официально 80 552 человек заражены, 3042 - погибли.

Ввозные случаи связаны с распространением коронавируса в странах, за которым сейчас с особым вниманием наблюдают в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения): Италия (больше всего смертей -107 человек), Южная Корея (в 5 раз больше новых случаев заражения - 518 за 5 марта), Иран - (американцы обвиняют Иран в сокрытии реальных данных о заболевании в стране).

В Ките прогнозируют, что к концу марта число новых случаев заражения снизится до нуля в Ухане, эпицентре распространения вируса в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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