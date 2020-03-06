Турция "нейтрализовала" 21 сирийского военного в Идлибе

6 Март 2020 2020-03-06T07:36:38+03:00

Бомбардировка была произведена в ответ на гибель солдата из подчиняющейся Анкаре армии

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Министерство обороны Турции сообщило о "нейтрализации" как минимум 21 сирийского военнослужащего.

Бомбардировка была произведена в ответ на гибель турецкого солдата в четверг, 5 марта. Его убили еще до подписания нового соглашения по Идлибу между Москвой и Анкарой.

Согласно данным ведомства, Турция нанесла ответный удар около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Беспилотники "нейтрализовали" не только живую силу со стороны противника, но также две гаубицы и две ракетные установки, передает агентство Anadolu.

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ИСТОЧНИК KP.RU