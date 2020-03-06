Худрука Московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей

6 Март 2020 2020-03-06T11:19:03+03:00

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Художественного руководителя Московского театра иллюзии Анатолия Ляшенко обокрали в его же кабинете. Неизвестный вынес из офиса по улице Вешняковской 100 тысяч рублей.

Заслуженный артист России обратился в полицию в среду, 4 марта. В ходе проверки оперативники установили, что похититель проник в кабинет Анатолия Николаевича в ночь со вторника на среду - между 20:00 и 10:00.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, неизвестный взломал дверь в помещение, забрал принадлежащие худруку деньги и скрылся. Расследование преступления продолжается.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в Москве обокрали сотрудника "Роскосмоса", которого зовут так же, как и знаменитого советского космонавта Юрия Гагарина. Неизвестные незаконно списали с банковский карты мужчины более 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU