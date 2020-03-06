6 Март 2020 2020-03-06T11:19:20+03:00

Доллар также прибавляет в стоимости в начале торгов

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 6 марта, курс евро превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, европейская валюта подорожала на 0,3% и составила 76,14 рубля. Доллар тоже прибавил в стоимости и на 10:00 мск торговался по 67,7 рубля за одну единицу. Это на 0,16% больше, чем днем ранее. Данные приводятся на сайте биржи.

Напомним, что еще в четверг доллар стоимости доллара резко подскочила практически на два рубля. Евро тоже вернулся к показателям февраля прошлого года.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, у российской валюты еще есть все шансы укрепиться. Правда, для этого должны быть соблюдены определенные условия. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU